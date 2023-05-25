"Рамштайн" не збирається відступати від підтримки безпекових і оборонних спроможностей України.

Російська Федерація, яка розпочала повномасштабну війну проти України, не змогла здобути домінуючу перевагу в українському небі, заявив на початку засідання в онлайн-форматі Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-12") міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін.

"Ми допомагаємо Україні захищати небо і ми не відступимо. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі", – сказав Остін і додав, що основну увагу під час сьогоднішніх обговорень приділятимуть посиленню можливостей протиповітряної системи України.

Він сказав, що найбільш важливою допомогою, яка наразі надається наразі Україні, є наземні системи ППО і відповідні боєприпаси.

Відео дня

"Путін сподівався, що наша рішучість зникне. Він робив ставку, що наша єдність розколиться. Натомість, ми зберігаємо єдність як ніколи до цього", - наголосив Остін.

Міністр оборони США зазначив, що тепер Україна для свого захисту має системи протиповітряної оборони Patriot, надані Сполученими Штатами, Німеччиною і Нідерландами.

"Українці збивають російські ракети з точністю і майстерністю. Patriot рятує життя, як і системи протиповітряної оборони Iris-T і NASAMS", - додав Остін.

Рамштайн-12 - що треба знати

25 травня проходить чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України, цього разу – в онлайн-форматі.

До участі у засіданні долучився міністр оборони України Олексій Резніков для ознайомлення Контактної групи з пріоритетними потребами України для подальшої боротьби.

Крім цього, під час засідання, як очікується, командири Європейського Командування Збройних сил США і група безпекової підтримки України повідомлять про короткострокові потреби України. Також буде обговорено способи подальшого прискорення промислового виробництва.

Вас також можуть зацікавити новини: