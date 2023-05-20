Система Patriot в абсолютно справному стані й продовжуватиме захищати небо над Києвом.

Завдяки ефективному застосуванню систем Patriot Україна вже змусила росіян програти війну в повітрі. У подальшому Київ відходитиме від російського дискурсу про те, що нібито є цілі, атакувати які не дозволено, наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу".

"В історичному підручнику буде написано, що Росія програла Україні та Patriot. Повітряну війну програла Patriot. Це фантастично звучить. Однак взагалі нам треба позбутися риторики, що ми маємо право щось робити чи не маємо. Ми маємо право робити все. … Patriot в абсолютно справному стані. Жодних там немає проблем в нього. Продовжуватиме захищати небо над Києвом", – каже Подоляк.

Коментуючи знищення Patriot літака, який мав атакувати саме ую систему, Подоляк наголосив, що Україна має повне право вражати будь-які ворожі цілі, як вважатиме за потрібне.

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"Вони (росіяни – УНІАН) кажуть, мовляв, Україна щось там атакує. А ми потім виходимо і кажемо, що маємо право це робити. Це взагалі не треба обговорювати. Ініціативно війну розпочала Росія, що б вони не говорили. Росіяни почали війну у 2014 році, безпосередньо окупувавши нашу територію, захопивши низку плацдармів, з яких продовжили у 2022 році війну. Немає жодних юридичних, моральних, інформаційних аспектів, де Україна в чомусь винна. Немає жодних обстрілів дітей Донбасу. Все це абсурд, що створила російська політична еліта", – наголосив Подоляк.

Він також акцентував, що "все, що сьогодні робить Україна, є абсолютно законним у межах міжнародного права" та є "морально, інформаційно та дипломатично виправданим". Що стосується вимушених ударів по окупантах на захоплених територіях, Подоляк наголосив, що за них РФ також доведеться сплачувати репарації.

"Ми маємо право на окупованих територіях знищувати все абсолютно жорстоко. В будь-якому обсязі. Після цього ще будемо виставляти багаторічні репарації за все, що вони тут робили. … Маємо проговорювати це для третіх країн, як ПАР чи Бразилія, щоб пояснювати: коли до тебе додому заходить вбивця, ти можеш використати зброю, абсолютно не питаючись в когось дозволу на це", – додав радник голови ОПУ.

Подоляк також акцентував, що Україна продовжить знищувати вбивці "до фіналу війни".

"Ми взірцево показуємо те, як себе треба поводити в таких ситуаціях, коли на тебе нападають.Деякі держави згодні з тим, що будь-хто сильніший може прийти на будь-яку територію, вбити низку людей, а після того ти маєш сісти за стіл переговорів і сказати: "Вибачте, ви нас трошки тут порізали. Але ми розуміємо ваші мотиви підстави тощо". Україна доводить, що це є дорогою до загибелі держав", – зазначив він.

Patriot в Україні - що треба знати

До України вже прибули три системи ППО Patriot. Їх надали США, Нідерланди та Німеччина. В кінці травня два дивізіони зенітно-ракетного комплексу Patriot вийшли на бойове чергування.

За допомогою цієї системи українські військові змогли перехоплювати та знищувати російські ракети "Кинджал", що окупанти називали "гіперзвуковими".

Росіяни, принаймні на словах, розпочали полювання на ці системи. Днями окупанти заявили, що нібито під час обстрілу Києва 16 травня знищили одразу 5 пускових установок Patriot (в кожній батареї з 3 переданих Україні по 8 таких установок) та 1 радіолокаційний радар.

Західні ЗМІ згодом сповістили, що пошкоджений був лише один з комплексів. Ці пошкодження були незначними, ремонт вдалося провести, не знімаючи систему з бойового чергування. Вже 18 травня в Пентагоні підтвердили, що систему відремонтовано і вона у повністю в робочому стані.

Також з'явилася інформація про те, що за допомогою Patriot українські сили знищили винищувач окупантів. Цю інформацію поки не підтверджують в Повітряних силах.

19 травня у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу.

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