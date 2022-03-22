Чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати Збройним силам.

Мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців виїхати з міста.

Про це йдеться у його відеозверненні на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що це стосується як жителів міста, так і тих, хто приїжджає з окупованих територій, територій бойових дій.

"Я звертаюсь до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш кол-центр і, за можливості, виїхати з міста.. Хто не має можливості – вивеземо, хто має – організовано в колонах автомобілями своїми можете виїхати", - сказав Борисенко.

Він зауважив, що евакуація з Борисполя до західних областей України відбувається щодня.

"Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо", - зауважив він, звертаючись до тих, хто перебуває в місті.

Як писав УНІАН, 18 березня заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич інформував, що російські окупанти відмовилися від наступу на Бориспільському напрямку.

"Створено два кола оборони, на яких ворог зупинений і не має успіху. На деяких напрямках, а це Броварський і Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій", - наголосив Грузевич.

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