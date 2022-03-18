На лівому березі є спроби проривання окупантів, але їх зупиняють. На Броварському і Бориспільському напрямках ворог відмовився від наступу.

Російських окупантів відкинули від Києва зі сторони правого берега Дніпра на відстань до 70 кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Києві сказав заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ бригадний генерал Олександр Грузевич.

Він зазначив, що захоплення Києва - це одне з найголовніших стратегічних завдань для ворога:

"Який хоче одним ударом обезголовити, а потім вже диктувати свої умови, але план провалився. Київ, як планували окупанти, за три дні не здався".

"Ми повністю зірвали плани ворога. На сьогодні по правому березі річки (Дніпро) ворог зупинений майже на 70 км і смуга зовнішнього кільця розширена до 70 км, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракет, по нашій столиці", - наголосив Грузевич.

"По лівому березі у нас є невеличке просування, але зараз ми його ліквідували. Так що можете бути спокійними. Але ворог перейшов до другої тактики: цинічно розстрілює нашу інфраструктуру", - заявив Грузевич.

Також він сказав, що кожне місто на підступах до Києва готується як вузол супротиву.

"Наш командувач кожен день об'їжджає Київ і Київську область, перевіряє стан готовності, і можу вас запевнити, що ворог далі не піде. Він буде зупинений. Одностайно усі громади заявляють, що ворога вони далі не пропустять", - наголосив Грузевич.

Крім того, він сказав, що створено угруповання військ для оборони Києва та Київської області.

"Створено два кола оборони, на яких ворог зупинений і не має успіху. На деяких напрямках, а це Броварський і Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій", - наголосив Грузевич.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ у Києві загинули 222 людини, з них 60-цивільні. Загинули, в тому числі, чотири дитини.

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