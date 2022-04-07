У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію незалежної України та постійними ракетними ударами, місто Миколаїв залишили від третини до половини населення.
Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім у відеоінтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Щоб бути об'єктивним, від третини до половини, напевно (виїхали). Я думаю, що це більшою мірою залежало від можливостей людей. Це розумно і логічно. Якщо у людей була можливість і якийсь запас виїхати та провести два-три-шість місяців (поза містом), вони, звичайно, поїдуть. А якщо у людей запасів не було, їм нікуди їхати, їм треба працювати, годувати сім'ї й таке інше", - сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- По всій Україні йдуть запеклі бої. Ворог бомбить міста, з особливою жорстокістю знищується мирне населення. Населені пункти буквально стираються з лиця землі.
- Російські загарбницькі війська обстрілюють Миколаїв з "Градів", систем залпового вогню, днями вдарили по місту забороненими касетними боєприпасами.