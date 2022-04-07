Російські загарбницькі війська обстрілюють Миколаїв з "Градів".

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію незалежної України та постійними ракетними ударами, місто Миколаїв залишили від третини до половини населення.

Про це повідомив глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім у відеоінтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Щоб бути об'єктивним, від третини до половини, напевно (виїхали). Я думаю, що це більшою мірою залежало від можливостей людей. Це розумно і логічно. Якщо у людей була можливість і якийсь запас виїхати та провести два-три-шість місяців (поза містом), вони, звичайно, поїдуть. А якщо у людей запасів не було, їм нікуди їхати, їм треба працювати, годувати сім'ї й таке інше", - сказав він.

Війна проти України: