Голова Миколаївської ОГА зазначив, що у російських солдатів відсутнє критичне мислення.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що він може дійсно характеризувати російську армію як орків.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"За ці роки, на жаль, мізки їм промили пропагандою. У них відсутнє логічне мислення й аналітика, вони не знають, що таке зіставлення фактів", - заявив Кім.

Голова Миколаївської ОГА зазначив, що у російських солдатів відсутнє критичне мислення, вони шукають в оточенні підтвердження своїх переконань.

Кім каже, що військові РФ ненавидять українців і заздрять, судячи з перехоплених розмов, достатку наших співгромадян. Він додав, що росіянам ця війна в кайф, вони хочуть воювати.

"У них в крові захопити чужі території, когось вбити, згвалтувати, забрати чуже", - вважає глава Миколаївської ОДА.

Війна РФ проти України 2022

Війська Росії вранці 24 лютого вторглися на територію української держави. Спочатку окупанти скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували і мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів, Миколаїв і Маріуполь.

За це низка країн Заходу ввели проти Російської Федерації нові санкції, багато компаній пішли з ринку РФ.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, проте поки її прохання не задовольнили. США постійно стверджують, що це може призвести до відкритого протистояння з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: