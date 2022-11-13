Він зауважив, що за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів зазнали території п'яти областей України.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що бої в Донецькій області наразі такі ж інтенсивні, як і в попередні дні.

"Бої на Донеччині - такі ж інтенсивні, як і в попередні дні. Рівень російських атак не знижується. Рівень стійкості і хоробрості наших бійців - найвищий. Не даємо прорвати нашу оборону. Я дякую за це кожному нашому воїну", - наголосив Зеленський у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що станом на цей час за добу ракетних, авіаційних та артилерійських ударів зазнали території п'яти областей України: це Сумська, Харківська, Запорізька, Луганська та Донецька області.

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"Ми робимо все, щоб ворог відчував наші відповіді. Відчував їх по максимуму. По всій лінії фронту забезпечуємо знищення ворожих ланцюжків постачання, складів з боєприпасами, ворожих штабів. Маємо щодня зменшувати потенціал окупантів, без вихідних. Це зберігає життя нашим людям", - зауважив глава держави.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 13 листопада, російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Найгарячіше - біля Бахмута. Там загарбники б'ють з усього можливого спектру артилерії.

Напередодні Зеленський заявив, що на Донеччині через жорстокі бої нині пекло, але завдяки міцній обороні у цьому регіоні Сили оборони України можуть наступати на інших напрямках.

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