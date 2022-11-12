Президент дякує усім українським воїнам, які боронять Україну в особливо жорстких боях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині через жорстокі бої нині пекло, але завдяки міцній обороні у цьому регіоні Сили оборони України можуть наступати на інших напрямках.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, опублікованому в соціальних мережах. Він звернувся до всіх українських військових, до усіх, хто дбає про безпеку України на кордонах, до усіх, хто захищає Україну в повітрі і на морі, а також до усіх, хто працює на оборону в тилових областях:

"Цей наш успіх на півдні став можливий завдяки тому, що усі наші захисники і захисниці з честю виконують свої завдання. Слова вдячності, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, – це слова вдячності вам усім. Всім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає і досягає потрібних нашій державі результатів".

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При цьому, глава держави висловив особливі слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині.

"Там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро – витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка…", - наголосив Зеленський.

Глава держави подякував воїнам з першого і другого батальонів 36-ї окремої бригади морської піхоти, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 72-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади, 110-ї окремої механізованої бригади, 56-ї окремої мотопіхотної бригади і 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька січ". Він вдячний їм за стійкість і хоробрість.

"І я приєднуюсь до подяк і побажань, які вже почули від херсонців наші бійці 28-ї і 63-ї окремих механізованих бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці Сил спеціальних операцій і нацгвардійці. Молодці!" - наголосив Зеленський.

Ситуація на сході: останні новини

Як вже повідомляв УНІАН, у ЗСУ розповіли про ситуацію на східному фронті та зазначали, що там - епіцентр боротьби за незалежність. На двох напрямках супротивник щодня використовує усі види озброєння, зазначив речних Східного угрупування військ нашої армії.

Окрім цього стало відомо, що російські окупанти обікрали лікарню в Сєвєродонецьку й вивезли звідти практично все сучасне обладнання. В ОВА зазначають, що в цьому є й добрий знак – ворог остерігається наближення Збройних сил України.

Наші військові продовжують нищити окупантів на Луганщині. Вони завдали високоточного удару по позиціям РФ.

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