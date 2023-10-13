Українські захисники мужньо тримають оборону на Авдіївському напрямку.

На лінії фронту за добу відбулось майже 70 боєзіткнень, Сили оборони України відбили усі напади російських загарбників. Обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області. Крім того, на цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Куп’янськ, Берестове Харківської області.

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Також, на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області.

Водночас, Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Дронівка, Виїмка, Федорівка Донецької області.

При цьому, на Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та понад 15 атак в районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Разом з тим, на Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне Донецької області.

Водночас, на Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Високе та Ульяновка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Садове, Станіслав, Олександрівка та обласний центр Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Ситуація на фронті станом на вечір 13 жовтня - що відомо

Біля міста Авдіївка Донецької області в соатнні дні тривають запеклі бойові дії. Генштаб Збройних сил України вранці 13 жовтня повідомив, що супротивники біля цього міста й ще низки населених пунктів у Донецькій області понад 20 разів атакували наших воїнів, і ці атаки було відбито.

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