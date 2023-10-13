Окупанти продовжують тиснути під Авдіївкою, водночас Сили оборони продовжують штурмові дії біля Бахмута.

Окупанти продовжують атакувати на кількох напрямках фронту, за добу відбулося 64 бойових зіткнення, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у зведенні.

Зокрема, наші захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Водночас росіяни не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ біля Авдіївки, проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Крім того, зазначається, що на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Ситуація під Авдіївкою

Як зазначали аналітики ISW, росіянам вдалося захопити 4,52 квадратних кілометрів території навколо Авдіївки, при цьому вони вже втратили батальйон бронетехніки.

Як зазначав речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, ворог кинув безліч піхоти і багато бронетехніки саме на Авдіївський напрямок.

За його словами, якщо на момент початку широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом "як щось незначне", то зараз він розглядає місто як можливість отримати хоч якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.

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