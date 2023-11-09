Пошкоджено вежу мобільного зв’язку, є поранені.

На півдні ворог зазнає втрат, але завдає ударів по цивільному населенню, вчора він спромігся знищити пункт незламності.

За даними прес-служби Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 31 окупанта. Знищено дві ворожі гармати, самохідну артилерійську установку "Мста-С", шість одиниць автомобільної техніки та польовий пункт боєпостачання.

"Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається напруженою. Триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами", - наголошують українські військові.

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Станом на зараз, корабельне угруповання ворог через посилення шторму згорнув до чотирьох одиниць: три кораблі чергують у Чорному морі та один - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 33 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Також окупанти завдали три удари FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 9 осколкових боєприпасів по населених пунктах Бериславського району. Пошкоджено вежу мобільного зв’язку та приватний автомобіль.

"За минулу добу ворог здійснив понад 70 артилерійських обстрілів з використанням понад 520 снарядів, у тому числі 4 обстріли населених пунктів. Обстріляні Херсон, Антонівка, Берислав на Херсонщині та Солончаки - на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів поранено двоє цивільних, пошкоджено два приватні будинки та лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, поблизу населеного пункту Широка Балка цивільна людина отримала поранення внаслідок підриву на міні.

За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ворог гатив по правобережжю з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі – на Новоберислав було скинуто вибухівку. Також там понівечено поштову автівку. На щастя, люди не постраждали", - уточнив посадовець.

Він також оприлюднив фото, на яких зафіксовано наслідки прильоту – машина, яка імовірно не підлягаю відновленню тощо.

Втрати окупантів на півдні - що відомо

Нагадаємо, напередодні на південному напрямку російська армія втратила важливий спостережний пункт "Муром-М", танк, реактивну систему залпового вогню "Град", п’ять гармат, самохідну артилерійську установку "Акація", дві станції РЕБ - "Поле-21" та "Леєр-2", десять одиниць автобронетехніки окупантів, два розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", та "Орлан-30", пускову установку БпЛА "ZALA", два FPV-дрони тощо. Також було ліквідовано 29 окупантів.

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