Також стало відомо, скільки ракетоносіїв перебуває у Чорному морі.

На південному напрямку російська армія втратила важливий спостережний пункт "Муром", танк та багато іншої зброї, але вивів у Чорне море ракетоносії.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 29 окупантів. Знищено ворожий танк, реактивну систему залпового вогню "Град", п’ять гармат, самохідну артилерійську установку "Акація", дві станції радіоелектронної боротьби - "Поле-21" та "Леєр-2. "Порізано" на метал десять одиниць автобронетехніки окупантів, два розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10", та "Орлан-30", пускову установку БпЛА "ZALA", два FPV-дрони та комплекс відеоспостереження "Муром-М", який українці називають "оком Мордору". Також знищено польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.

Водночас зазначається, що у Чорному морі наразі перебуває 8 ворожих кораблів. Серед них – три надводні ракетоносії, сумарне спорядження яких - до 24 ракет типу "Калібр". Ще один корабель - в Азовському морі.

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За даними прес-служби, протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав три удари – ракети повітряного базування було спрямовано по території Одеської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Сталося влучання по відкритих територіях, за межами населених пунктів. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

"Намагаючись виснажити системи протиповітряної оборони ворог чергував в активностях тактичної авіації пуски ракет та КАБів. Навіть в умовах несприятливої для авіації погоди по Херсонщині за добу вдарили 8 керованих авіабомб", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також здійснили 9 ударів FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 11 осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Через це у місті Берислав поранено цивільну людину.

Окрім того, за минулу добу ворог здійснив близько 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 530 снарядів, у тому числі 11 обстрілів населених пунктів. По Херсону ворог гатив три рази, також обстріляні Антонівка, Станіслав, Берислав, Микільське, Благовіщенське, Садове.

Внаслідок обстрілів пошкоджено шість приватних будинків, чотири господарчі будівлі, лінія електропередачі та автомобіль. У Бериславському районі під час польових робіт фермер наїхав на ворожу міну. Від важких поранень чоловік загинув.

Ситуація в Чорному морі

Вчора у Чорному морі після довготривалої перерви було зафіксовано ворожий ракетоносій. Зокрема, на бойове чергування ворог вивів надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Рівень ракетної загрози було оцінено як дуже високий.

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