На лінії фронту протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Лиманському напрямку захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби окупанти здійснили два штурми позицій наших військ.