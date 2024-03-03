При цьому в ISW викрили "досягнення" росіян.

Російські окупанти просунулися в районі Кремінної на тлі триваючих позиційних боїв на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Кадри з геолокацією показують, що окупанти просунулися в районі Тернів і Білогорівки. Біля Куп'янська позиційні бої тривали в районі Синьківки, озера Лиман, Петропавлівки і Табаївки; на захід від Кремінної в районі Ямполівки і Тернів; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Крім того, за даними ISW, російські війська просунулися в районі Бахмута, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі немає. Російські воєнкори стверджували, що окупанти просунулися в Іванівському, однак ISW не побачив візуального підтвердження цьому твердженню.

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В Інституті також повідомили, що окупанти просунулися в районі Авдіївки. На кадрах із геолокацією видно, що вони просунулися в Орлівці та Тоненькому.

Аналітики зазначили, що російські воєнкори заявили, нібито російські сили просунулися в районі Степового, Новобахмутівки та Невельського, але ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали в районі Донецька, проте підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не відбулося. І хоча росіяни заявили про просування в районі Новомихайлівки, Георгіївки та Красногорівки, ISW не підтвердив цього. Також аналітики зазначили, що українські мінні поля на захід від Донецька ускладнюють російські наступальні операції.

Війна в Україні: новини

За добу на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав один ракетний і 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

За добу на фронті ЗСУ ліквідували 1160 російських окупантів. Таким чином, загальні втрати Росії в живій силі станом на сьогодні становлять близько 416 800 осіб.

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