Ракету запустив багатоцільовий російський винищувач Су-35 з напрямку Чорного моря.

На Одещині знищено ворожу крилату ракету та безпілотник "Форпост".

Про це журналістам повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Ворог продовжує наполегливо розвідувати з повітря обстановку та розташування об’єктів для майбутнього ураження ракетами, продовжує атакувати наш регіон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опівдні підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" знищені ударний безпілотник-розвідник "Форпост" та крилата ракета, пуск якої здійснив багатоцільовий російський винищувач Су-35 з напрямку Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, з початку доби на південному напрямку українські військові ліквідували 22 окупантів, ворожі "Град" та гелікоптер з десантом. Протягом ночі ворог продовжував завдавати ракетних ударів і по Одещині. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони. Ще 6 вдарили по різних об’єктах в області.

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