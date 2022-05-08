Також на Херсонщині знищено танк ворога.

З початку доби на південному напрямку українські військові ліквідували 22 окупантів, ворожі "Град" та гелікоптер з десантом.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні ОК "Південь" з початку доби.

"Протягом ночі наші підрозділи на Херсонщині та Миколаївщині продовжували боронити зайняті рубежі. Рашисти активних наступальних дій не вели, але продовжували наносити артилерійські та ракетні удари по позиціях наших підрозділів та об’єктах інфраструктури Миколаєва та області", - йдеться у повідомленні.

Вночі російські окупанти вдарили "Смерчами" й "Ураганами" по площі Перемоги, школі, дитячому садочку та лікарні в Миколаєві. Постраждалих серед цивільного населення нема.

"Протягом ночі ворог продовжував завдавати ракетних ударів і по Одещині. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони. Ще 6 вдарили по різних об’єктах в області. В тому числі пошкоджено приватні будинки цивільного населення, об’єкти критичної інфраструктури. Є постраждалі серед місцевих мешканців", - додали в ОК "Південь".

Водночас, силами та засобами українських підрозділів, зокрема й з застосуванням БПЛА "Байрактар", успішно виконано 44 бойових завдання.

Загальні втрати ворога за ніч становлять 22 окупанти, реактивна система залпового вогню "Град" та танк у Херсонській області, а також гелікоптер з ворожим десантом на Зміїному.

"Вмілими діями наші підрозділи запобігли висадці й морського десанту на острів. Ворог намагався зробити це 3 швидкісними катерами. Після влучання й пошкодження одного з катерів, 2 інших, під загрозою кари Байрактарів, вшилися від острова якнайдалі в море", - йдеться у повідомленні.

У командуванні уточнили, що ймовірність ракетних атак та обстрілів півдня України залишається високою, з огляду на символізм значущих дат та помсти ворога за перемоги українських військ.

Як повідомляв УНІАН, українські війська пішли у контрнаступ під Запоріжжям.