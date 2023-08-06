Також було знищено чимало військової техніки загарбників.

Сили оборони України знищили майже дві роти російських загарбників на Таврійському напрямку.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram. За його словами, протягом минулої доби ворог 21 раз атакував наші позиції та здійснив 608 обстрілів.

Водночас, артилерійські підрозділи Сил оборони України на таврійського напрямку протягом доби виконали 1344 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти", - повідомив Тарнавський.

Крім того, знищено 21 одиницю військової техніки противника. Йдеться про 3 бойові броньовані машини (ББМ), 10 артилерійських систем та мінометів, 2 безпілотні літальні апарати, 4 одиниці автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.

Війна в Україні: новини

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2023 року орієнтовно склали 249 тис. 700 осіб знищеними, у тому числі 590 за минулу добу.

Також за увесь час повномаштабного вторгнення ЗСУ знищили 4 237 танків і 4 965 артилерійських систем окупантів.

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