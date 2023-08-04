Аналітики ISW зазначили, що жодне з оголошених окупантами досягнень, не підтвердилося.

ВСУ продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку, але підтверджених успіхів не домоглися.

Про це йдеться у свіжому звіті інституту з вивчення війни (ISW). У звіті наводяться слова прес-секретаря Східної групи військ України полковника Сергія Череватого про те, що ЗСУ продовжують наступ на південному фланзі Бахмута і щодня просуваються на сотні метрів, але не ведуть лобових атак в цьому районі, щоб зберегти особовий склад.

При цьому в ISW вказали, що російські окупанти провели обмежені безуспішні контратаки в районі Бахмута.

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Крім того, в Інституті розповіли, що російські війська продовжували наземні атаки вздовж фронту Авдіївка-Донецьк, але підтверджених успіхів не домоглися. Там навели дані окупантів про те, що вони успішно контратакували відступаючі українські сили в районах Красногорівки і Мар'їнки (27 км на північний захід від Авдіївки), але ISW не спостерігав жодних підтверджень недавніх успішних російських контратак на лінії Авдіївка-Донецьк. Також, за даними російських воєнкорів, окупанти атакували південно-західні підступи до Авдіївки і відтіснили українські сили, однак, як підкреслили аналітики, з яких саме позицій, не зрозуміло.

Аналітики Інституту також спростували заяви окупантів про те, що ті провели успішний штурм поблизу Веселого і просунулися ближче до Авдіївки з північного сходу. "ISW не спостерігав візуальних підтверджень недавніх успіхів росіян під Авдіївкою", - йдеться у звіті.

"2 і 3 серпня українські сили продовжували обстрілювати російські тили в Донецькій області. На кадрах з геолокацією видно, як ЗСУ завдають удару по російській системі ППО "Бук" з ракети HIMARS поблизу населеного пункту Роти в 17 км на південний схід від Бахмута. На другх кадрах з геолокацією видно, як українські сили завдають удару по російській РСЗВ "Град" на північний захід від Оленівки в 7 км на південь від Донецька", - повідомили аналітики.

Війна в Україні: новини

В районі Бахмута йдуть важкі бої, проте нашим захисникам вдається видавлювати ворога. Вчора ВСУ відбили контратаки російських окупантів на Південному фронті. Також Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут.

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