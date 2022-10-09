За словами радника глави МВС, цей обласний центр для російських загарбників є одним із ключових напрямків теоретично можливих "майбутніх наступів".

Окупанти жорстоко обстрілюють Запоріжжя, щоб сіяти паніку та змусити людей тікати з міста.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи те, з якою метою окупанти проводять щоденні жорстокі обстріли Запоріжжя, що призводить до величезної кількості людських жертв та руйнуванню житлової інфраструктури міста.

"Ми всі бачимо, що протягом останніх днів всі ті обстріли, які відбувалися, це обстріли по житлових кварталах, і це обстріли, які взагалі не мають навіть теоретичного відношення до будь-яких бойових дій. Говорити про те, що там протягом останніх днів були якісь воєнні цілі, цього взагалі не доводиться. Інфраструктурні цілі - переважно житлові будинки, переважно будинки багатоповерхові, тобто все те, що вони робили в Миколаєві, в Харкові, зараз вони перекидають і на Запоріжжя. В такому випадку їхня (окупантів - УНІАН) стратегія - це спроба деморалізувати місто, спробувати змусити людей починати втікати з міста. Спроба зробити все для того, щоб був зламаний насправді дух і місто перестало бути твердиню, якою воно є на сьогодні", - сказав радник.

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Він також зазначив, що "достатньо близько від Запоріжжя розташований тимчасово окупований Енергодар, одна із ключових точок для окупаційних сил взагалі у цій війні.

"Втрата Енергодару - це буде не менш болюча історія для росіян, ніж втрата Херсона чи Каховки",- підкреслив Денисенко.

Російські удари по Запоріжжю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, внаслідок нічної ворожої атаки по Запоріжжю 9 жовтня загинули 12 містян, ще 49 - госпіталізовано, з них 6 дітей.

Наразі ще ведуться роботи з розбору завалів на місці, під ними ще можуть перебувати люди.

Служба безпеки України відкрила провадження за фактом обстрілу цивільних об'єктів у Запоріжжі - за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

У місті частково зруйновано 9-поверховий будинок та п'ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору.

Також раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю, завданого російськими окупантами 6 жовтня, може зрости до 20 осіб.

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