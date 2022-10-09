Окупанти почали обстрілювати місто з 5 ранку.

В Запоріжжі, в результаті ракетних обстрілів, що сталися 6 жовтня, зросла кількість загиблих.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Рятувальники завершили розбір завалів зруйнованих будинків.

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"Щойно завершили розбирати четвергові завали на проспекті, маємо нині 20 загиблих", - заявив Старух.

Удар по Запоріжжю 6 жовтня:

Окупанти почали обстрілювати місто з 5 ранку 6 жовтня.

Близько 12:00 ракетні удари повторилися: було зафіксовано три "прильоти" по центру Запоріжжя.

В цілому рашисти здійснили сім ракетних атак по багатоповерхівках. Через це в місті почалися пожежі.

Вранці 7 жовтня повідомляли про 12 жертв російського терору. Однак кількість загиблих збільшилася до 14.

Станом на 8 жовтня, було відомо, що за першою адресою рятувальники деблокували 15 загиблих, серед яких була одна дитина і врятували шістьох. За другою адресою - витягли трьох загиблих і врятували 15 осіб.

Удар по Запоріжжю 9 жовтня:

Рано вранці 9 жовтня Росія випустила по Запоріжжю 12 ракет. Майже всі вони влучили в багатоповерхові будинки. В результаті ворожої атаки одразу загинули 12 городян, ще 49 осіб були госпіталізовані.

Частково зруйновано 9-поверхову будівлю. Зруйновано 5 приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, 20 автомобілів.

Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в результаті нічного удару по Запоріжжю загинули 17 людей.

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