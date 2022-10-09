В Запоріжжі, в результаті ракетних обстрілів, що сталися 6 жовтня, зросла кількість загиблих.
Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Рятувальники завершили розбір завалів зруйнованих будинків.
"Щойно завершили розбирати четвергові завали на проспекті, маємо нині 20 загиблих", - заявив Старух.
Удар по Запоріжжю 6 жовтня:
Окупанти почали обстрілювати місто з 5 ранку 6 жовтня.
Близько 12:00 ракетні удари повторилися: було зафіксовано три "прильоти" по центру Запоріжжя.
В цілому рашисти здійснили сім ракетних атак по багатоповерхівках. Через це в місті почалися пожежі.
Вранці 7 жовтня повідомляли про 12 жертв російського терору. Однак кількість загиблих збільшилася до 14.
Станом на 8 жовтня, було відомо, що за першою адресою рятувальники деблокували 15 загиблих, серед яких була одна дитина і врятували шістьох. За другою адресою - витягли трьох загиблих і врятували 15 осіб.
Удар по Запоріжжю 9 жовтня:
Рано вранці 9 жовтня Росія випустила по Запоріжжю 12 ракет. Майже всі вони влучили в багатоповерхові будинки. В результаті ворожої атаки одразу загинули 12 городян, ще 49 осіб були госпіталізовані.
Частково зруйновано 9-поверхову будівлю. Зруйновано 5 приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, 20 автомобілів.
Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що в результаті нічного удару по Запоріжжю загинули 17 людей.