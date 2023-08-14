У нинішньому ударі була обмежена номенклатура засобів, порівняно з початком зернового терору, коли застосовувалася також ракети П-800 "Онікс", Х-22, Іскандер-М/К, зазначив експерт.

Російські окупанти в ніч на 14 серпня здійснили чергову атаку на Одесу - ракетний удар "Калібрами" і наліт дронами Shahed-136, при цьому ЗСУ збили всі цілі. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко проаналізував цю атаку і вказав на її відмінності від попередніх.

Він нагадав, що останній серйозний удар по Одесі був три тижні тому, в ніч на 23 липня. Також він звернув увагу на те, що в нинішньому ударі була обмежена номенклатура засобів, порівняно з початком зернового терору, коли застосовувалася також ракети П-800 "Онікс", Х-22, Іскандер-М/К.

За словами Коваленка, незаперечним є той факт. що Росія не зупиниться з терором Одеси.

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"Але в цю ніч російські окупанти і справді пішли на обстріл міста тим, що ми можемо ефективно збивати. Ні, це не заява про те, що у них закінчилися х-22 або П-800 "Онікс", це побоювання, що дані ракети можуть накопичуватися для удару іншого формату і потужності. Тому, зерновий терор Путін не припинить, але продовжувати буде в міру готовності БК, а формування його з великими зусиллями", - пише Коваленко.

Ракетна атака по Одесі - що відомо

Під час сьогоднішньої нічної атаки окупанти запустили по Одесі 15 "Шахедів" і 8 ракет "Калібр". Всі їх силам оборони вдалося збити, проте в результаті падіння уламків пошкоджені навчальний заклад, житловий будинок і супермаркет, виникла пожежа. Також постраждали троє працівників супермаркету, двоє госпіталізовані.

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