Зазначається, що на момент залучення бригади до бойових дій на Торецькому напрямку, ситуація була "катастрофічною".

Військові 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" змогли повернути під свій контроль частину Нью-Йорка і деблокувати з оточення українських військових.

Як зазначається на каналі бригади в Telegram, наразі "Азов" залучено до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку та його околицях з метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку.

"На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", - йдеться у повідомленні бригади.

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Однак на даний момент ситуація все одно залишається напруженою. За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але бійці тримають оборону та успішно контратакують, - зазначають у "Азові".

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", - наголошують у бригаді.

Ситуація на сході - що відомо

Раніше повідомлялося, що па напрямку Покровська і Торецька ворог зосередив угруповання з 201 тисячі осіб.

Як повідомляли у 53-й ОМБр, ситуація у Нью-Йорку складна і патова. Окупанти перебувають у більшій частині селища, попри їхню перевагу — 53-тя окрема механізована бригада утримує позиції у Нью-Йорку. При цьому російські окупанти атакують Нью-Йорк малими групами та постійно намагаються демонстративно вивісити прапори.

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