Ситуація в Нью-Йорку патова, але контрольована, - ЗМІ

Рівної лінії фронту в селищі немає, росіяни атакують малими групами.

Російські окупанти атакують селище Нью-Йорк малими групами та постійно намагаються демонстративно вивісити прапори. Втім, українські бійці їх щоразу знищують.

Про це розповіли джерела у 53-й ОМБр, пише "Суспільне". Зазначається. що бригада продовжує утримувати позиції у селищі. Військовослужбовці бригади залишаються у місті, наносять вогневе ураження російським військовим. Окупанти перебувають у більшій частині селища, попри їхню перевагу — 53-тя окрема механізована бригада утримує позиції у Нью-Йорку. Співрозмовник вважає ситуацію складною і патовою.

Ситуація у Нью-Йорку зараз

"Нью-Йорк ми не залишали, наші воїни залишаються в населеному пункті. Тобто, вірити інформації противника не варто. Так, ситуація складна, вкрай складна. Росіяни демонструють такі пафосні відео, що вони там вивішують прапори. Ми маємо одне із оприлюднених відео, що ми його знищили. Але ж таких спроб було безліч. Майже через день вони намагаються якусь ганчірку вивішувати, наші хлопці їх знімають, знищують. Таким чином ми демонструємо, що ми там. Ситуація взагалі патова склалась. Але ситуацію контролюємо", - розповіло джерело. Відео дня

За словами джерела, йому відомо, що близько 20% Нью-Йорка - під контролем українських військових. Противник застосовує тактику малих груп. Такого великого скупчення немає, поодинокими групами заходять. Вони перебувають у населеному пункті. Але ми робимо навіть не все можливе — ми робимо неймовірні речі для того, щоб надалі контролювати населений пункт. Принаймні, якусь територію.

"Я можу казати тільки про нашу зону відповідальності: ми робили все для того, щоб в тил росіяни не заходили. Там дійсно немає такої рівної лінії: оце — їхня територія, оце — наша територія. Ми контролюємо вогневе ураження, починаючи від піхоти, яка знаходиться в населеному пункті. З відкритих джерел, відомо, що плюс-мінус 20% міста ми контролюємо", - зазначив співрозмовник.

За словами джерела, українські підрозділи враховують наявні ресурси, починаючи від озброєння, БК і людей, тож намагаються стримувати противника.

"Ми зайшли плюс-мінус орієнтовно місяць тому, як почалася більш-менш активна фаза, як противник зайшов в межі населеного пункту. Тоді нас сюди і завели. Була важка ситуація на момент, коли ми зайшли в цю зону відповідальності. Що зараз? Ми змін не помітили суттєвих. Нам не легше. Намагаємося з тим, що у нас є, тим і стримувати", - зазначило джерело.

Новини України про війну - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітичного проекту Deep State, станом на 21 серпня на Донеччині тривають бої за Нью-Йорк, російські загарбники просунулись у кількох населених пунктах: Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки.

Згодом в Deep State повідомили, що російські окупанти не контролюють селище Нью-Йорк (Донецька область).

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