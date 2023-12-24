Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та FPV-дрони, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Упродовж доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках ділянки фронту.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1000 на добу. Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

На Куп’янському напрямку, як зазначається, українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

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Також в Генштабі поінформували, що на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито три атаки противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Водночас, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 - в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших захисників.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Херсон, Комишани, Білозерка та Очаків Миколаївської області. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - йдеться у зведенні.

Втрати армії РФ в Україні за тиждень - останні новини

За тиждень, з 18 по 24 грудня, знищено понад 7 тисяч російських загарбників та 927 одиниць ворожої техніки.

Зокрема знищено 119 танків, 196 бойових броньованих машин, 177 артилерійських систем, дев'ять РСЗВ, дві установки ППО, 256 одиниць автотехніки, 35 одиниць спецтехніки. Крім цього, нашими захисниками знищено три літаки, чотири ракети та 126 БпЛА.

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