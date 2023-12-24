Також знищено 927 одиниць озброєння та військової техніки ворога: 119 танків, 196 бойових броньованих машин, 177 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 2 установки ППО, 256 одиниць автотехніки, 35 одиниць спецтехніки.

За тиждень, з 18 по 24 грудня, знищено понад 7 тис. російських загарбників та 927 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram. "За тиждень з 18 по 24 грудня Силами оборони України знищено близько 7120 осіб особового складу противника", - зазначив він.

Також, за його словами, знищено 927 одиниць озброєння та військової техніки ворога: 119 танків, 196 бойових броньованих машин, 177 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 2 установки ППО, 256 одиниць автотехніки, 35 одиниць спецтехніки.

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Окрім цього, як додав Павлюк, нашими захисниками знищено 3 літаки, 4 ракети та 126 БпЛА.

Втрати Росії на війні з Україною

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 800 ворожих солдат Російської Федерації. Станом на ранок, 24 грудня, втрати РФ у живій силі становлять вже 353 190 осіб.

Протягом минулої доби, 23 грудня, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Окупанти наступали одразу на шести напрямках, наші захисники відбили десятки спроб штурмів. Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту

На Таврійському напрямку ворог за добу зазнав значних втрат у техніці та живій силі. В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати окупантів склали 366 осіб. Також Знищено 32 одиниці військової техніки. Це, зокрема, 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено.

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