Вперше за 10 днів противник наважився спрямувати керовану авіабомбу з літака, вдаривши в середмістя Херсону по житловій п’ятиповерхівці.

В Херсонській області в зоні бойових дій не припиняється контрбатарейна боротьба, російська армія зазнає втрат, але здійснила артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок.

"Хоча протягом поточної доби ворог штурмових дій не вів, проте, здійснював артилерійські та мінометні обстріли в районі Кринок. Наші воїни утримують позиції, здійснюють заходи з укріплення та розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра", - розповіли у Силах оборони півдня України.

Завдяки вогневому ураженню по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах, на лівому березі за минулу добу поменшало на 52 окупанти, дві самохідних артилерійських установки, шість гармат, п’ять БпЛА різних типів, серед яких два "Ланцети", та 22 одиниці автомобільної техніки. Також на брухт пущено човен та два генератори противника.

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Разом з тим, окупанти активно проводять аеророзвідку, продовжують тиск артилерією, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів. Ба більш, вперше за 10 днів наважилися спрямувати керовану авіабомбу з літака тактичної авіації, вдаривши в середмістя Херсону по житловій п’ятиповерхівці, внаслідок чого постраждала 7-річна дитина.

Протягом бойової доби окупанти не припиняли терор мирного населення прифронтових регіонів. Зокрема, застосували 41 FPV-дрон, 15 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА інших модифікацій 45 осколкових боєприпасів уражаючої дії. Внаслідок таких скидів загинула цивільна особа, ще одну людину поранено. Під час ударів ворожих дронів пошкоджено приватний будинок та дві цивільних автівки.

Окрім того, артилерією ворог 6 разів вдарив по Херсону, 4 – по Станіславу, двічі – по Антонівці, Придніпровському та Качкарівці. Також були обстріляні Ольгівка, Білозерка, Софіївка, Приозерне, Садове, Придніпровське, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Кізомис, Гаврилівка, Велетенське, Милове, Томарине, Михайлівка та Козацьке на Херсонщині, акваторія Очаківської та територія Куцурубської громад на Миколаївщині. Під час артилерійських обстрілів на Херсонщині поранено цивільну особу, пошкоджено до півдесятка адміністративних будівель, багатоповерхівки, три десятки приватних будинків, медичну установу, припортову інфраструктуру, будівлю дитячого садка, два гаражі, два газогони та три цивільні автівки. В Куцурубській громаді Миколаївщини також пошкоджено приватний сектор села Дмитрівка, але на щастя, люди не постраждали.

Ще одна трагедія, яку спричинила російська агресія, сталася на Херсонщині - у Широкій Балці чоловік під час весняних польових робіт наїхав на міну. На жаль, травми були несумісні з життям, тракторист загинув.

Також повідомляється, що в Азовському морі на бойовому чергуванні залишається один корабель ворожого флоту. В Чорному морі четверту добу чергування не фіксується. Російські ракетоносії вже 20 діб поспіль перебувають в пунктах базування.

Ситуація на Херсонщині

За попередню бойову добу на лівому березі Дніпра, на Херсонщині, завдяки заходам українських захисників поменшало на понад 60 російських загарбників. Також агресор наважився на 3 штурми без підтримки бронетехніки. Зазнавши втрат, відійшов на вихідні позиції.

Українські захисники знищили на лівобережжі реактивну систему залпового вогню "Град", 4 гармати, 3 міномети, 14 одиниць автомобільної техніки, 2 антени, 4 човни, ворожий боєкомплект до гармати "МСТА-Б".

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