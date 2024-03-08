Протягом доби агресор наважився на 3 штурми без підтримки бронетехніки.

На лівому березі Дніпра, на Херсонщині, завдяки заходам українських захисників поменшало на понад 60 російських загарбників.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом доби агресор наважився на 3 штурми без підтримки бронетехніки. Зазнавши втрат, відійшов на вихідні позиції.

"Наші воїни продовжують утримувати зайняті позиції, працювати над розширенням плацдарму. Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 62 окупанти, реактивну систему залпового вогню "Град", 4 гармати, 3 міномети, 14 одиниць автомобільної техніки, 2 антени, 4 човни.

"Знищено ворожий боєкомплект до гармати "МСТА-Б"", - розповіли у ЗСУ.

Водночас окупанти не припиняють та посилюють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони різних типів. Протягом бойової вони вдарили керованою авіаційною ракетою типу Х-59 по Херсонщині та зенітною керованою ракетою С-300 по Кіровоградщині.

Не припиняючи терор населення прифронтових територій Херсонщини, окупанти запустили з лівого берега 30 FPV-дронів, 9 ударних БпЛА "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 23 осколкові боєприпаси. Внаслідок застосування FPV-дронів та розривних боєприпасів пошкоджено адмінбудівлю та два приватні будинки.

Також окупанти 7 разів вдарили з артилерії по Херсону, тричі - по Антонівці та Станіславу, двічі - по Золотій Балці. Окрім того, під ворожими обстрілами опинилися Михайлівка, Широка Балка та Кізомис на Херсонщині. Внаслідок цих артилерійських обстрілів поранено 5 цивільних осіб. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративну будівлю, крамниці, цивільні автомобілі, гаражі та газогін.

"Методично і регулярно ворог тероризує акваторію і прибережні території Очаківської та Куцурубської громад на Миколаївщині. Тут обійшлось без руйнувань і постраждалих", - додали у Силах оборони.

Зараз на бойовому чергуванні залишається один корабель ворожого флоту – він в Азовському морі. В Чорному морі поки немає жодної активності, російські ракетоносії з пунктів базування не виходили вже понад два з половиною тижні.

Оборона півдня - останні новини

Нагадаємо, за попередню бойову добу стався один штурм противника на лівобережжі, у районі населеного пункту Кринки. Підтверджений загальний показник втрат ворога в зоні відповідальності Сил оборони півдня склав 74 окупанти, з яких близько 50 - втрати навколо Кринок.

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