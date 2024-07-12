Найбільше загиблих та поранених - у Мирнограді.

Російські окупанти вчергове обстріляли територію Донецької області, відомо вже про п’ятьох загиблих та майже 20 поранених. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 4 людини загинули і 9 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - написав він.

Філашкін підкреслив, що другий день поспіль під удар потрапляє Мирноград. Так, за попередньою інформацією, сьогодні в місті було два влучання: біля адміністративної будівлі та біля зупинки громадського транспорту.

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"Наразі відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Остаточну кількість жертв і пошкодженого майна встановлюємо", - зазначив голова ОВА.

Крім того, під обстріл потрапила Костянтинівка. "Там росіяни поцілили по території підприємства, убили 2 людей і 3 поранили", - написав Філашкін.

Згодом він повідомив, що росіяни скинули авіабомбу на Лиман, унаслідок чого четверо людей зазнали поранень. Бомба впала у приватному секторі - є пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

Крім того, зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда - наразі там відомо про 3 загиблих і 10 поранених.

"Це - попередня інформація щодо вечірніх обстрілів Донеччини, остаточні цифри ще можуть відрізнятися", - наголосив очільник військової адміністрації.

Війна в Україні - окупанти тероризують Донеччину

Як повідомляв УНІАН, 8 липня в Донецькій області під час ранкової атаки російські окупанти вбили трьох людей.

Філашкін тоді заявив, що за попередніми даними, щонайменше три людини загинули у Покровську: є інформація про влучання у підприємство - саме на його території загинули троє чоловіків.

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