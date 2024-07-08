На Донеччині під час ранкової атаки росіяни вбили трьох людей

Ворог влучив у підприємство в Покровську.

У Донецькій області під час ранкової атаки російські окупанти вбили трьох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше три людини загинули у Покровську - такі попередні наслідки ранкового удару. Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні", - написав він.

Філашкін додав, що є інформація про влучання у підприємство - саме на його території загинули троє чоловіків.

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"Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини - інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила", - зазначив голова ОВА.

Масований удар РФ 8 липня

Сьогодні, 8 липня, росіяни завдали ракетного удару по Україні. Зокрема, вдарили по Києву та Кривому Рогу.

У Києві окупанти влучили, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит". Повідомлялося про сімох загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по місту.

У Кривому Розі також є загиблі та поранені. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих та 31 пораненого, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.

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