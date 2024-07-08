На Донеччині під час ранкової атаки росіяни вбили трьох людей

У Донецькій області під час ранкової атаки російські окупанти вбили трьох людей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Щонайменше три людини загинули у Покровську - такі попередні наслідки ранкового удару. Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні", - написав він.
Філашкін додав, що є інформація про влучання у підприємство - саме на його території загинули троє чоловіків.
"Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини - інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила", - зазначив голова ОВА.
Масований удар РФ 8 липня
Сьогодні, 8 липня, росіяни завдали ракетного удару по Україні. Зокрема, вдарили по Києву та Кривому Рогу.
У Києві окупанти влучили, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит". Повідомлялося про сімох загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки по місту.
У Кривому Розі також є загиблі та поранені. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих та 31 пораненого, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.