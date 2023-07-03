За даними Інституту, позиційні бої тривають на лінії Опитне-Водяне.

ЗСУ та російські окупанти продовжували проводити обмежені наземні атаки в районі Бахмута.

Як йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), за деякими даними, ЗСУ просуваються на південний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і продовжують наступ на флангах Бахмута.

А російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі Миньківки (14 км на північний захід від Бахмута) і Богданівки (8 км на північний захід від Бахмута). Також вони провели безуспішні штурми в районі Хромово - безпосередньо на захід від Бахмута і біля Берховки (6 км на північ від Бахмута).

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Також в Інституті повідомили, що окупанти перекинули підкріплення в район траси Е40 в районі Дубово-Василівки на північний захід від Бахмута

За даними ISW, на кадрах видно підрозділи 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (ВДВ), що діє на околиці Бахмута, і 4-а мотострілецька бригада (2-й армійський корпус "ЛНР"), що діє в невстановленому районі на Бахмутському напрямку.

Крім того, за даними Інституту, позиційні бої тривають на лінії Опитне-Водяне (3-8 км на північний захід від Авдіївки), а російські та українські війська проводили рейди по дорозі Північне-Водяне (від 6 км на захід до 8 км на північний захід від Авдіївки).

На кадрах, імовірно видно елементи загону БПЛА "Владлен Татарський" Південного військового округу, що діє в районі Ню-Йорка (23 км на північний схід від Авдіївки), а також підрозділи 1453-го мотострілецького полку і 80-го розвідувального батальйону "Спарта" (1-й армійський корпус "ДНР"), що діяв в районі Первомайського і Ластівчине (4 км на північний захід від Авдіївки).

Ситуація в Бахмуті

На південному фланзі Бахмутського напрямку сили оборони України рухаються вперед. Ситуація на Бахмутському напрямку є оптимістичною та позитивною.

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