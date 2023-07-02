В самому місті діють українські снайперські групи.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українська армія має просування на флангах навколо Бахмута (Донецька область).

За його словами, найбільший тиск окупанти відчувають на південних і північних зонах навколо міста. В самому Бахмуті міські бої відсутні, на території діють українські снайпери та інші підрозділи, про діяльність яких повідомлять пізніше, уточнив Череватий в ефірі телемарафону.

"Міських інтенсивних боїв там немає, там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста.Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося - деталі розповімо", - сказав він.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ констатував, що за підсумками 10 місяців активних боїв за Бахмут ситуація докорінно змінилася: тепер ініціатива належить Україні, проте ЗСУ тиснуть на окупантів, виходячи з протилежної тактики - використовують всі надбання та розробки військової науки.

Зокрема, застосовують БПЛА, високоточні системи у комбінації з розвідкою, щоб вдало проходити через заміновані поля: "І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставленні завдання по натиску на ворога", - сказав Череватий.

Він зазначив, що попередній "фронтовий" тиждень став вдалим для ЗСУ - брати в полон ворога вдавалося майже щодоби. Сьогодні українська армія також взяла в полон одного окупанта, однак це не показовий результат: раніше було десь 8-10 росіян за добу: "Це різного типу підрозділи, як регулярної армії противника, так і приватної компанії ветерани, де були люди з кримінальним минулим", – уточнив Череватий.

За його словами, йдеться не про високомотивованих або високопідготовлених фахівців, а радше про людей малодосвідчених, не високого соціального статусу.

РФ може передислокувати війська, щоб утримати Бахмут

Нагадаємо, що у своєму останньому звіти щодо Україні Інститут вивчення війни (ISW) уточнив, що РФ може організувати передислокацію військ з півдня України, щоб утримати Бахмут.

Там зазначають, що 1 липня речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий уточнив, що ворог перекинув один з полків Повітряно-десантних військ (ВДВ) на Бахмутський напрямок. Раніше цей підрозділ діяв на Лиманському напрямку.

Також за даними Міноборони України, росіяни забрали боєздатні частини з Херсонського напрямку для боїв на Бахмутському і Запорізькому фронтах.

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