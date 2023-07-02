Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українська армія має просування на флангах навколо Бахмута (Донецька область).
За його словами, найбільший тиск окупанти відчувають на південних і північних зонах навколо міста. В самому Бахмуті міські бої відсутні, на території діють українські снайпери та інші підрозділи, про діяльність яких повідомлять пізніше, уточнив Череватий в ефірі телемарафону.
"Міських інтенсивних боїв там немає, там діють наші снайперські групи, деякі інші підрозділи, про які можна буде дещо згодом сказати. Масивний натиск триває на південних і північних флангах навколо міста.Там у нас є просування. Коли ми його верифікуємо, закріпимося - деталі розповімо", - сказав він.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ констатував, що за підсумками 10 місяців активних боїв за Бахмут ситуація докорінно змінилася: тепер ініціатива належить Україні, проте ЗСУ тиснуть на окупантів, виходячи з протилежної тактики - використовують всі надбання та розробки військової науки.
Зокрема, застосовують БПЛА, високоточні системи у комбінації з розвідкою, щоб вдало проходити через заміновані поля: "І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І в принципі, виконуємо поставленні завдання по натиску на ворога", - сказав Череватий.
Він зазначив, що попередній "фронтовий" тиждень став вдалим для ЗСУ - брати в полон ворога вдавалося майже щодоби. Сьогодні українська армія також взяла в полон одного окупанта, однак це не показовий результат: раніше було десь 8-10 росіян за добу: "Це різного типу підрозділи, як регулярної армії противника, так і приватної компанії ветерани, де були люди з кримінальним минулим", – уточнив Череватий.
За його словами, йдеться не про високомотивованих або високопідготовлених фахівців, а радше про людей малодосвідчених, не високого соціального статусу.
РФ може передислокувати війська, щоб утримати Бахмут
Нагадаємо, що у своєму останньому звіти щодо Україні Інститут вивчення війни (ISW) уточнив, що РФ може організувати передислокацію військ з півдня України, щоб утримати Бахмут.
Там зазначають, що 1 липня речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий уточнив, що ворог перекинув один з полків Повітряно-десантних військ (ВДВ) на Бахмутський напрямок. Раніше цей підрозділ діяв на Лиманському напрямку.
Також за даними Міноборони України, росіяни забрали боєздатні частини з Херсонського напрямку для боїв на Бахмутському і Запорізькому фронтах.