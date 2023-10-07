На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжили наступальні дії і просунулися південніше Бахмута.

ВСУ продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися на захід Запорізької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). На кадрах з геоприв'язкою видно, що українські сили просунулися до смуги дерев між Роботиним і Вербовим, приблизно в 6 км на південний схід від Роботиного.

Також аналітики вказали, що російські війська, судячи з усього, нещодавно провели ротацію полків в районі Оріхова, продемонструвавши здатність підтримувати оборону на цій критичній ділянці лінії фронту.

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В середині вересня ISW помітила, що найважливіші частини 42-ї мотострілецької дивізії через втрати відійшли за російську оборонну лінію між Вербовим і Солодкою Балкою. Після відведення цих частин в тили на заході Запорізької області частини 7-ї і 76-ї повітряно-десантних дивізій (ВДВ) були перекинуті в цей район з Херсонської та Луганської областей.

До кінця вересня ISW помітив, що частини 42-ї мотострілецької дивізії, повернулися на фронт біля Новопрокопівки, що дозволяє припустити, що у них був короткий відпочинок і відновлення. Все це дозволяє припустити, що російські війська провели ротацію на рівні полку в цьому секторі фронту за останній місяць. "Раніше ISW вважав, що російським військам важко провести ротацію на тактичному і оперативному рівні вздовж всієї лінії фронту, але зараз переглядає цю оцінку, враховуючи очевидну ротацію значних частин 42-ї мотострілецької дивізії і двох дивізій ВДВ", - йдеться у звіті.

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжили наступальні дії і просунулися південніше Бахмута. А ось окупантам просунутися в цьому районі не вдалося.

В Інституті також повідомили, що російські війська провели вдалі наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Також у звіті йдеться про те, що російські війська продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і останнім часом домоглися незначних успіхів. На кадрах з геоприв'язкою видно російські позиції на південь від Авдіївки, біля траси Е50, що проходить уздовж околиці Донецька.

Війна в Україні: новини

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. За минулу добу сталося 34 бойових зіткнень.

За добу авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

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