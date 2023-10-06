Українські військові завчасно знаходять і знищують ворожу артилерію, не чекаючи, пока вона відкриє вогонь.

ЗСУ створили далекобійний "вогневий кулак", завдяки якому російські загарбники не мають змоги вести контрбатарейну боротьбу. Цьому допомогли високоточні ракетно-артилерійські системи, надані нам країнами-партнерами.

Про це заявив начальник Головного управління Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов, пише Military Media Center. За його словами, основу сучасної артилерії складають максимальна автоматизація, а також новітні цифрові розробки для артрозвідки, систем управління вогнем і засобів контрбатарейної боротьби.

"Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу", - сказав він.

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За словами Баранова, українські військові завчасно знаходять і знищують ворожу артилерію, не чекаючи, пока вона відкриє вогонь.

"Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо її і знищуємо ще до того, як ворог буде готовий завдати удару по наших позиціях. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх - так", - сказав генерал.

Баранов зазначив, що для того, аби наблизити перемогу, українські війська мають "постійно адаптуватися, вигадувати нові способи і методи вогневого ураження, вдосконалювати нашу зброю, наші боєприпаси, навички та вміння".

"На сьогодні абсолютна більшість, іноді до 90% вогневого ураження сил та засобів противника припадає на Ракетні війська та артилерію", - додав він.

Генерал також розповів, що наші захисники опановують західні артилерійські системи в рази швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО.

"Успіх досягається нами за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем... Артилерист повинен знати, що треба робити піхоті, краще, ніж вона сама. Бо ми готуємо пропозиції стосовно вогневого ураження противника так, щоб не зачепити своїх. Іноді жартома бажаю побратимам: Щоби ви клали снаряд 155-го калібру білці в око за 28 кілометрів", - сказав Баранов.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, українські захисники з ракетних військ сьогодні уразили 1 пункт управління, 1 засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу та 1 станцію РЕБ противника.

А минулої доби ЗСУ ліквідували 620 російських окупантів, збільшивши загальні втрати ворога до більше ніж 281 тисячі осіб. Також за добу ворог втратив 20 танків і 30 бойових броньованих машин.

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