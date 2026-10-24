Сили оборони зірвали захоплення Краматорська та Слов'янська росіянами, - Жорін

Сили оборони не лише зупинили просування противника, а й відкинули його.

План російських окупантів щодо захоплення Краматорська та Слов'янська повністю зірвано українськими військами, ворог змушений перейти до оборони. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

"Можна констатувати, що на даний момент плани росіян по охопленню Краматорська та Словʼянська повністю зірвані. Вони мріяли охопити міста в "клєшні" з подальшим вибиттям з цих населених пунктів українських сил. В ході операції "Вівальді" ми просто знищили одну з таких "клєшєнь", - зазначив він.

Як наслідок, за словами Жоріна, Сили оборони не лише зупинили просування противника, а й відкинули його.

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"Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону. Своїми діями ми змусили ворога перейти до режиму спроб стабілізації та утримання вже наявних позицій. І очевидно нанесли їм серйозний моральний удар, який можемо спостерігати в істериках різних "z-блогерів", - розповів заступник командира.

Операція "Вівальді" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, основною складністю операції Сил оборони України "Вівальді" були синхронізація та взаємодія між усіма підрозділами.

Західні аналітики вважають, що окупанти втратили десятки квадратних кілометрів території в ході української операції "Вівальді". Так, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російський стратегічний задум передбачав наступ одразу з двох напрямків: від Лимана на півночі та з району Покровська й Добропілля на південному заході. Російські війська мали з'єднатися поблизу Барвінкового на Харківщині, щоб оточити так званий "пояс фортець" Донбасу – систему українських оборонних позицій і логістичних маршрутів.

Однак український контрнаступ на Лиманському напрямку зруйнував північну частину цього плану. Сили оборони просунулися на кількох ділянках фронту, ліквідувавши російський виступ, який створював загрозу Слов'янську з північного сходу.

Збереження контролю над районом Лимана дозволило Україні утримати важливі шляхи постачання та позбавило російські війська позицій, необхідних для тиску на північні підступи до українського оборонного поясу. Тепер російському угрупованню на південному заході доведеться самостійно виконувати значно складніше завдання.

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