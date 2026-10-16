Розкол між Трампом і Зеленським поглиблюється, і Україна заплатить за це високу ціну, – CNN

Трамп намагається зробити хоч щось, щоб покращити свої позиції та позиції республіканців на виборах.

Криза у відносинах між США та Україною стала найсерйознішою з часів торішнього скандалу в Овальному кабінеті й продовжує загострюватися. Відносини президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа загострилися через питання ударів по російських НПЗ.

Як пише CNN, цей новий конфлікт оголює сувору реальність, з якою зіткнулася Україна: прагнення Трампа знизити енергетичні витрати робить перемогу України у її власній війні складнішим і небезпечнішим завданням.

"У Вашингтоні та Європі посилюються побоювання, що Трамп переслідує не лише власні політичні інтереси, а й вживає заходів, які фактично допомагають Путіну", – зазначає видання.

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Чергова криза у відносинах між Вашингтоном і Києвом розпочалася минулої п’ятниці, коли Трамп оголосив про угоду щодо закупівлі дизельного палива у Росії. Після того як ця заява викликала різку негативну реакцію – зокрема серед багатьох республіканців, – Трамп оголосив про "припинення вогню" між Росією та Україною, яке мало поширюватися на енергетичні об’єкти. Однак пізніше з’ясувалося, що він навіть не повідомив про це самі сторони конфлікту, які були вкрай здивовані такою заявою.

До четверга терпіння Зеленського вичерпалося: він оголосив про відновлення ударів по російських енергетичних об’єктах. Зеленський також звинуватив США в намірі укласти нові угоди з Путіним. "Усі захочуть запитати: як таке можливо – одні люди борються за виживання, воюють і гинуть, а ви в цей час ведете… справи з тими, хто проявляє таку агресію?" – заявив він.

Новий етап конфлікту через Starlink

Ситуація навколо системи Starshield – версії сервісу Starlink Ілона Маска, призначеної для військових потреб, викликала новий виток бурхливих дискусій у Вашингтоні та Києві. Ці обмеження фактично знизили швидкість роботи української військової техніки. Подібні заходи надали російським військам суттєву військову перевагу на полі бою.

У середу в соціальній мережі X Маск заявив, що "будь-які обмеження швидкості або використання визначаються американськими військовими і, зрештою, президентом США". Однак деякі представники влади дедалі більше схиляються до думки, що значна частка відповідальності лежить на самому Маску.

При цьому агентство Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що наказ про обмеження роботи супутникової системи надійшов із Білого дому.

Зеленський не сумнівається, що обмеження були навмисними. "Це не була технічна проблема", – заявив він в інтерв’ю газеті Financial Times.

Зростають сумніви щодо мотивів Трампа

Критики Трампа в США стверджують, що угода щодо дизельного палива – лише черговий приклад його схильності йти на поступки Путіну, тим більше що вона навряд чи істотно знизить ціни напередодні проміжних виборів. Однак, якщо угода буде реалізована в повному обсязі, вона забезпечить приплив мільярдів доларів у російську економіку і, найімовірніше, буде використана для зміцнення російської військової машини.

"Трамп відчайдушно намагається зробити хоч щось, щоб поліпшити свої позиції та позиції республіканців, які балотуються до Сенату на цих проміжних виборах", – заявив сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс.

З точки зору стратегії, угода щодо дизельного палива викликає особливе здивування, оскільки раніше ЗМІ повідомляли, що Росія передавала Ірану розвіддані про місцезнаходження американських кораблів, літаків та особового складу.

При цьому в адміністрації Трампа заявляють, що президент, як і раніше, шукає можливості для досягнення миру. Однак з моменту повернення Трампа до влади минулого року не з’явилося жодних ознак того, що Путін пом’якшив свою позицію.

Втім, існує й інша інтерпретація цього прямолінійного застосування політики Трампа "Америка понад усе".

Як вважає Том Кітінг, директор Центру фінансів та безпеки при Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні, "Дональд Трамп ставить свої передвиборчі інтереси вище за безпеку, добробут і життя українського народу – і цей факт не повинен залишитися без уваги ані громадськості, ані політиків по обидва боки Атлантики".

Нові заяви Трампа

Президент США назвав відновлення ударів по російських НПЗ "ганьбою" і знову обрушився з критикою на Зеленського

"Я не є великим прихильником Зеленського. Гадаю, обидва вони хотіли б, щоб усе це закінчилося, але, на мій погляд, домовитися із Зеленським складніше, ніж із Путіним", – зазначив американський президент.

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