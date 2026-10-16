Трамп назвав поновлення ударів України по російських НПЗ ганьбою

Зеленський і російський диктатор Володимир Путін відчувають ненависть один до одного, що значно ускладнює завершення війни.

Відновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) – це ганьба, через яку світові ціни на енергоносії залишаються високими.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Newsmax. "Усе, що він (президент України Володимир Зеленський – ред.) робить, – це підвищує світові ціни на нафту. На мою думку, це просто ганьба", – висловив думку американський президент.

"Є багато інших цілей, по яких можна завдати удару, але коли атакують заводи, де виробляють дизельне паливо, а воно потрібне і нам, і всьому світу, то це не йде на користь миру", – продовжив Трамп.

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В інтерв’ю Трамп висловив думку, що Зеленський і російський диктатор Володимир Путін відчувають один до одного ненависть, що значно ускладнює завершення війни.

"Я не є великим прихильником Зеленського. Гадаю, обоє вони хотіли б, щоб усе це закінчилося, але, на мій погляд, домовитися із Зеленським складніше, ніж із Путіним", – зазначив американський президент.

Удари по російських НПЗ

Після 3-денної перерви Україна завдала удару по російському НПЗ. Перед цим Зеленський анонсував, що українська сторона відновлює такі атаки.

Під час цієї триденної перерви РФ обрушила на Україну шквал ракетних ударів та атак безпілотників, спрямованих на енергетичну інфраструктуру, зокрема на електростанції, що призвело до відключення енергопостачання для сотень тисяч українців. Вчора в розмові з Financial Times Зеленський заявив, що терпіння України вичерпалося, тому вона знову буде наносити удари по російських НПЗ.

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