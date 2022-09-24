Через загарбників найбільше дітей постраждало у Донецькій області, зазначили в Офісі генпрокурора.

В Україні збільшилась кількість дітей, які дістали поранень внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляється у Telegram Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що станом на ранок 24 вересня внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації 391 дитина загинула та 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Вчора ювенальні прокурори повідомляли про 771 поранену дитину.

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Повідомляється, що 23 вересня внаслідок обстрілу ворогом с. Подоли Куп’янського району Харківської області поранень зазнали дві дівчинки віком 7 та 10 років.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали в ОГПУ.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 400, Харківській - 231, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 47, Дніпропетровській - 26.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня в окупованому Маріуполі у школі здетонував снаряд. Маріупольська міськрада повідомила, що є поранені діти.

Повномасштабна війна з Росією в Україні та її наслідки

24 лютого рано вранці російські окупаційні війська без оголошення війни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Вороги обстрілювали і цивільні, і військові об’єкти у різних областях нашої держави. Через загарбників є багато руйнувань.

За даними МВС України, оприлюдненими на початку вересня, унаслідок ворожих обстрілів на нашій землі поранення отримали 5,5 тисяч мирних жителів, а понад 7 тис. - загинули.

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