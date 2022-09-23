Точна кількість постраждалих не уточнюється.

В Маріупольській школі № 45 сталася пожежа через детонацію снаряда російських окупантів. Кілька дітей отримали ушкодження, проте точна кількість постраждалих не уточнюється.

Інформація про інцидент з'явилася в офіційному Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Пожежа в школі № 45 через детонацію снаряда. Це сталося, коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан невідомий", - сказано в повідомленні.

Відео дня

У міськраді також повідомили, що вибух демонструє якість "розмінування" російських окупантів. Вони не знешкоджують власні снаряди, які можуть завдати шкоди мирному населенню міста.

Виживання маріупольців в окупації: основні подробиці

У середині вересня жителі Маріуполя вийшли протестувати. Громадян не влаштовує відсутність води і електрики. Російські окупанти як і раніше нездатні відновити комунікації.

Для готування їжі жителі використовують газові балони, які провокують вибухи. Місто перетворилося на одну суцільну вибухівку, тому що дотримуватися правил безпеки в умовах тимчасової окупації неможливо. А окупанти і колаборанти ігнорують загрозу і наживаються на заправці балонів.

Чоловікам в Маріуполі також може загрожувати мобілізація на тлі успіхів ЗСУ. У міськраді попередили громадян про це і нагадали, що не можна погоджуватися на будь-які пропозиції рашистів.

Вас також можуть зацікавити новини: