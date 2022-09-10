Є країни, які готові допомогти Україні у відбудові спортивних об'єктів, зазначив міністр молоді та спорту.

В Україні на сьогодні внаслідок воєнних дій понівечено 114 спортивних об'єктів.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час інформаціного телемарафону.

"Вже 114 спортивних об'єктів ми втратили. На жаль, 95 об'єктів пошкоджено, 19 - взагалі вже не існує", - підкреслив він.

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За словами міністра, є країни, які готові допомогти у відбудові цих спортивних об'єктів. А міністерство, в свою чергу, зараз прораховує скільки на це потрібно коштів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Супротивники обстрілювали і військові, і цивільні об'єкти. Вороги назвали повномасштабну війну "спецоперацією" для нібито "денацифікації" та "демілітаризації" України.

Міністр юстиції України Денис Малюська говорив, що Київ вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Москви за збитки, які були завдані внаслідок вторгнення.

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