Міністр юстиції наголосив, що Україна хоче отримати компенсацію за всі збитки, завдані Росією.

Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення.

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська виданням медіагрупи Funke, передає DW.

За його словами, Україна на Генеральній Асамблеї ООН буде вимагатиме ухвалення резолюції, на якій у майбутньому базуватиметься створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

Відео дня

"Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною", – зазначив Малюська.

Зазначається, що втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але названа Малюською сума відповідає розміру заморожених активів Банку Росії у країнах G7.

Міністр юстиції вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських державних підприємств та конфіскованого майна російських олігархів.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід із Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, ухвалені ЄСПЧ після 15 березня 2022 року, у країні не виконуватимуться.

Вона додала, що конфіскованих на сьогоднішній день російських коштів не вистачить для відбудови України.

Вас також можуть зацікавити новини: