Українські воїни є справжніми героями, зазначив президент.

Сили оборони України міцно тримають позиції та найскладніші напрямки фронту.

Ключовим завданням держави і народу є робити все, щоб підтримати Сили оборони України, зміцнити їх та знайти для них у світі все потрібне, про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Наші Сили оборони міцно тримають позиції і навіть найскладніші напрямки. Скільки разів уже окупанти збиралися захопити увесь Донбас, бути в Бахмуті. Скільки разів вони вже оголошували нові терміни свого просування, своїх перемог. Наші хлопці - справжні герої", - наголосив глава держави.

Відео дня

Зеленський зазначив, що знає, як складно в Бахмуті на Донбасі.

"...Хлопці, тримайтесь! Я з вами, народ з вами. Щоб це завдання виконати, щоб виконати успішно, - саме для цього маємо завжди підтримувати одне одного. І я дякую усім, хто допомагає посилювати Україну, і хто після цієї зими обов'язково зможе сказати, що наближення нашої перемоги - це також його чи її особистий результат, особисте досягнення", - сказав президент.

Бої на Донбасі - що треба знати зараз

Як повідомляв УНІАН, бої між Силами оборони України та збройних сил РФ навколо Бахмута тривають з серпня 2022 року.

28 листопада речник Східного угруповання військ ВСУ Сергій Череватий повідомив, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках російські окупанти щодоби здійснюють десятки спроб штурмів.

Експерти вважають, що Бахмут не має стратегічного значення для РФ, проте з політичної точки зору його взяття має показати, що росіяни ще на щось здатні.

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