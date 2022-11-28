Утримувати оборону українським захисникам дуже важко, однак вони щодня нищать ворожу техніку та особовий склад противника.

На Донбасі російські окупанти щодоби здійснють десятки спроб штурмів. Йдеться про Авдіївський і Бахмутський напрямки.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону, окупанти намагаються прориватися, незважаючи на суттєве погіршення погодних умов.

"Найважче на Донеччині. Це Авдіївський і Бахмутський напрямок, де ворог, незважаючи на суттєве погіршення погодних умов, продовжує здійснювати спроби штурмів. Щодоби здійснюється декілька десятків на цих двох напрямках", – сказав він.

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Череватий розповів, що для підготовки до штурмів ворог застосовує перед цим усі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогню, танки, авіацію, міномети.

"Але, незважаючи на усі ці зусилля, ворогу уже багато місяців не вдається прорвати нашу оборону", – зазначив він.

Череватий наголосив, що утримувати оборону українським військовим дуже важко, зважаючи на погодні умови, однак вони щодня нищать ворожу техніку та особовий склад противника.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

У звіті британської розвідки заявили, що р осійські окупанти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області. Ймовірно, війська РФ хочуть захопити цю ділянку фронту, аби продовжити наступ на північ Донбасу.

У Бахмуті на Донеччині, де тривають найзапекліші бойові дії, під вогнем наразі залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що біля Бахмута Донецької області тривають запеклі бої. Серед російських окупантів є чимало представників ПВК "Вагнер" і бійців з першого й другого армійських корпусів так званих "ЛДНР".

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