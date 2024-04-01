Так, на аеродромі міста Джанкой додатково розміщені зенітно-ракетні комплекси, які жодним чином не замасковані.

Партизани виявили російські системи протиповітряної оборони на аеродромі в тимчасово окупованому Джанкої. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агенти нашого руху продовжують відстежувати нарощування засобів ППО на окупованому півострові. Так, на аеродромі міста Джанкой додатково розміщено зенітно-ракетні комплекси, які жодним чином не замасковані", - йдеться в повідомленні.

За інформацією партизанів, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром неодноразово подавав заявки на отримання маскувальних сіток, але відповіді так і не отримав.

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Також зазначається, що російське командування всіма можливими способами намагається закрити важливі об'єкти інфраструктури, але засобів ППО критично недостатньо.

"Наразі "АТЕШ" проник у Кримську дивізію ППО, і надалі ми будемо пильніше стежити за наявністю і відсутністю засобів протиповітряної оборони на півострові", - заявили партизани.

Що ще вдалося знайти партизанам на окупованих територіях України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти намагаються захистити бухту Севастополя від атак Збройних сил України. Як зазначали партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилилися після ударів українських військових крилатими ракетами і морськими дронами по БДК "Ямал" і "Азов". Тепер командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. Однак за ситуацією стежать проукраїнські кримчани.

Також стало відомо, що російські сили ППО відчувають серйозні труднощі в боротьбі з українськими дронами, які атакують стратегічні об'єкти в глибині території РФ. І, як зазначають партизани руху АТЕШ, за нездатність збивати українські безпілотники російське командування жорстко карає військовослужбовців із підрозділів ППО.

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