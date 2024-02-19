Партизани заявили про перекидання підкріплень РФ до Криму.

У Джанкой у тимчасово окупованому Криму прибуло багато нових російських військових, серед них і найманці ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють у Telegram партизанського руху "АТЕШ". Його агенти помітили серед лав ворога маркування "вагнерівців".

"Агенти нашого руху повідомляють, що в Джанкой прибуло багато нових російських військових. Серед новоприбулих були помічені маркування сумнозвісної ПВК "Вагнер", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають партизани, виявлені військові з підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представники Республіки Комі.

"Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів і плацдармом на вільні українські території. Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого, ми вже маємо ряд результативних прильотів", - заявили в "АТЕШ".

Партизани АТЕШ провели розвідку складів РФ

Раніше агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) біля населеного пункту Наумівка Сакського району.

Територія велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, також стоять вишки з Вартовими. "Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів", - допустили партизани.

Агенти переконалися, що противник розосереджує скупчення боєприпасів. Крім того, партизани побачили, як росіяни вантажили ящики з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини.

Крім того, "АТЕШ" здійснив диверсію у Волгограді, підпаливши релейну шафу на станції Максима Горького. Внаслідок диверсії на деякий час було зупинено перекидання військової техніки через цю станцію.

"Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з точки зору логістики. Дана станція - важливий вузол, через який військові склади йдуть в Крим і Ростов. Тепер у окупантів будуть з цим проблеми", - зазначили в "АТЕШ".

Партизани підкреслили, що це "помста за Авдіївку".

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