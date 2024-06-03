Сталося це в неділю, 2 червня 2024 року.

Українські військові захопили в полон біля 60 російських окупантів під Вовчанськом Харківської області.

Про це повідомив у коментарі виданню LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Сталося це в неділю, 2 червня 2024 року.

Зазначається, що того ж дня в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що Сили оборони контролюють 70% Вовчанська. Станом на поееділок, 3 червня, бої в місті тривають.

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Війна в Україні: ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні по ситуації на фронті станом на 19:00 повідомив, що від початку доби загальна кількість атак російських окупантів на позиції українських військ по всій протяжності фронту з початку доби сягнула 102.

Зазначається, що тривають бої в районі Вовчанська Харківської області. Російські загарбники завдають авіаційних ударів на півночі Харківщини із застосуванням керованих авіабомб.

Крім того, ворог атакує на Покровському напрямку. Станом на 19:00 там тривало 11 боїв, загалом кількість зіткнень за сьогодні зросла до 35. Безповоротні втрати ворога на тому напрямку складають майже 290 осіб вбитими і пораненими.

Також російські загарбники активізувалися на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Там ворог атакував сім разів протягом дня.

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