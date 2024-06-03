Поки що невідомо, чи контактували українські структури зі словацькою стороною з цього приводу.

В зоні бойових дій на території України взяли в полон громадянина Словаччини, який воював на боці окупаційної армії РФ. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Відомо, що відео з полоненим громадянином Словаччини опублікував український журналіст, режисер і волонтер Олександр Качура. Чоловік на відео представився Ярославом Галайчиком та заявив, що потрапив у полон.

Журналіст розповів виданню Aktuality, що спілкувався зі словаком біля години. Чоловік каже, що той потрапив у полон поблизу Лимана Донецької області.

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"Деякі хлопці, з якими він був, загинули і не дійшли до тієї точки, до якої повинні були дійти. Він був медиком, мав евакуювати поранених. Отримавши контузію, він пішов у бік наших позицій, де знайшов порожні окопи. Він сховався там, але в окоп влучив безпілотник, його ще раз струсонуло. Він пішов далі, але замість того, щоб йти до російських позицій, дійшов до наших", – каже Качура.

Поки що невідомо, коли саме громадянин Словаччини опинився на фронті в Україні. За його словами, він перебував на окупованій Луганщині та допомагав завантажувати вагони.

Журналіст зауважив, що словак стверджував, що не брав участі у бойових діях, але був контрактником і нібито погодився бути завербованим до підрозділу разом з індійцями, непальцями та монголами.

Качура додав, що Ярослав Галайчик не хоче повертатися до Росії і вважає, що краще відбувати покарання у словацькій в'язниці. Відомо, що за несанкціоноване найманство у Словаччині карають позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

"Він був єдиним словаком у своєму підрозділі. Єдиним громадянином Європейського Союзу. І з нього знущалися, що він шпигун. Чесно кажучи, я цього не очікував. Це був перший раз, коли я розмовляв з полоненим словаком", – додав Качура.

Поки що невідомо, чи контактували українські структури зі словацькою стороною з цього приводу. У посольстві Словаччини в Києві про справу Галайчика не знають, тож журналісти пообіцяли звернутись до МЗС Словаччини.

Іноземці воюють проти України на боці РФ

Росія вербує іноземців для участі у війні проти України. Відомо, що на боці агресорки воюють, зокрема, громадяни Індії та Непалу.

У жовтні минулого року The Guardian повідомляло, що РФ вербує сербів для війни проти України. Керівником плану вербування став Давор Савичич. Він багато років воював у складі російського угруповання, що вторглося в Україну в 2014 році.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Росіяни обдурили принаймні дюжину громадян Індії та відправили їх воювати на боці російських військ у війні проти України. Один громадянин Індії загинув.

Згодом стало відомо, що Індія намагається повернути близько 20 своїх громадян, які опинилися у складі російської армії на лінії фронту в Україні.

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