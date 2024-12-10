Вдалу контратаку провів підрозділ із колишніх ув'язнених, які мобілізувались.

Українські військові провели вдалу контратаку на північно-східній ділянці фронту відносно міста Торецьк Донецької області, їм вдалося звільнити декілька позицій.

Про це розповів прес-офіцер 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов в ефірі "Суспільного". За його словами, вдалу контратаку провів підрозділ із колишніх ув'язнених, які мобілізувались до бригади. Алхімов поінформував, що штурм провели неподалік каналу Сіверський Донець - Донбас, що на північному сході від Торецька.

"Наші підрозділи проводили штурмові дії, зокрема це спеціальний батальйон "Шквал" з колишніх ув'язнених. Дуже добре себе показали на тактичному рівні, щоб вирівняти позиції, покращити наше становище. Власне, штурмували ворожі позиції і відбили їх", - зазначив Алхімов.

Відео дня

Він також розповів, що військові РФ майже не застосовують бронетехніку в атаках на українські позиції на Торецькій ділянці фронту, а штурмують піхотою, обстрілюють дронами та артилерією.

"Невеликі групи намагаються вночі накопичитись і вже по 5-8 осіб йти на штурм наших окопів. Намагаємось вночі їх виявляти та знищувати. Посилений натиск зараз збоку російських військових - це не настільки піхотна робота, а саме використання дронів. Тобто вони постійно намагаються нам щось десь підбити, ускладнити, унеможливити за допомогою дронів. Тому що весь людський ресурс використовують в штурмах цими малими штурмовими групами. Досить потужно стріляє їхня артилерія, постійно. Не затихає ніколи", - зауважив прес-офіцер.

Ситуація навколо Торецька

Навколо Торецька Донецької області точаться інтенсивні бої. Щодня противник штурмує позиції Сил оборони.

Заступник начальника штабу 49-го штурмового батальйону "Карпатська Січ" Михайло Стойкевич розповів, що окрім артилерії, загарбники активно використовують БПЛА та різні новітні розробки, щоб подолати РЕБи ЗСУ. За його словами, просування російських військ відбувається досить незначними групами, але постійно. Вони намагаються сконцентруватися у десь у будинках.

Вас також можуть зацікавити новини: