Останні дві доби зменшилася кількість штурмів.

У Херсонській області російські загарбники минулої доби знов атакували Нестригу – острів, який є частиною правобережжя Дніпра та має важливе значення для розміщення військових позицій. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

"Ситуація у нас стабільно напружена, але на фоні минулого тижня можна сказати, що є певне послаблення. Останні дві доби зменшилася кількість штурмів. Якщо тоді було півтора-два десятки на добу, то вчора - загальна кількість – 12, з них половина – Оріховський напрямок, половина – Дніпровський напрямок, тобто Херсонщина", - сказав речник.

Він додав, що серед локацій, які 2 червня атакував ворог, був острів Нестрига.

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"Знову вони згадали про Нестригу. Штурм був безуспішний – втрат позицій не було, але, проте, звісно, тримати там оборону досить складно. Тому що фактично населеного пункту немає, так само як й відповідної забудови немає. Однак українські морпіхи роблять неможливе і продовжують там утримувати плацдарм, попри численні атаки з боку ворога", - наголосив Плетенчук.

Його також запитали про ситуацію біля населеного пункту Кринки Херсонської області, звідки один з підрозділів перемістився на Харківщину. Речник сказав, що "всі їхні пересування конкретно на нашому театрі бойових дій" мало на що впливають. Противник деякий час накопичував ресурс, але не у такому обсязі, який дозволяє форсувати Дніпро чи йти танковими колонами на штурми. Плетенчук уточнив, що ворог накопичив деякий "людський ресурс", який використовував минулого тижня.

"Було багато штурмів. Зараз ми бачимо тенденцію для того, що вони трошки видихнулися, але це не означає, що завтра вони знов не кинуть кудись якусь роту", - розповів представник Сил оборони півдня.

За його словами, вчора ворог втратив майже роту – 108 солдатів, половина з яких – вбиті, тобто на лівобережжі достатньо непросто й ворогу. Особливо, враховуючи те, що по FPV-дронам ЗСУ там мають найбагатше кращі результати та перевагу у кількості застосування.

"Тому, відповідно, виконують вони (окупанти – УНІАН) всі ці накази та при цьому зазнають втрати... Морпіхи утримують плацдарм, який дає оперативно-тактичні переваги. Ворог відповідно, намагається змістити свій плацдарм до правого берега, зокрема, на Нестригу, яка є частиною правобережжя", - пояснив речник.

Плетенчук додав, що військові зафіксували за допомогою техніки, що стається з окупантами, як вони гинуть, коли потрапляють (намагаються потрапити) на Нестригу, але не можуть оприлюднити ці "жорсткі" відеоматеріали через відповідну цензуру.

"На них видно, як окупанти там "відпочивають", - каже він.

Війна в Україні - ситуація на півдні

На лівобережжі Херсонщини російські окупанти після довготривалої паузи пішли на штурм острова Нестрига, який має стратегічне значення. Минулого тижня начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук казав, що є загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював сили та здійснював велику кількість штурмів. Наприклад, 29 травня було 19 спроб штурмів: з них 12 - на Оріхівському напрямку, на лівобережжі - 7 штурмів, з них був навіть один на острів Нестрига, та 6 - на Кринки. Наступної доби – у зоні відповідальності Сил оборони півдня - 23 атаки, з яких 14 – саме на лівобережжі Херсонщини (на Кринки), ще 9 було на Оріхівському напрямку - у районі Старомайорського, Малої Токмачки та Новоандріївки.

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