Навряд чи Курська операція мала за мету виманити росіян з цього напрямку, вважає боєць.

Росіяни не планують знімати свої війська з Покровського напрямку заради захисту Курської області. Про це заявив прес-офіцер 14-ї бригади НГУ Микола Коваль в коментарі "Радіо Свобода".

"Скажу чесно і відверто: вони не збираються звідси, з цього напрямку забирати і перекидати свої війська. Покровський напрямок продовжує бути найгарячішим через те, що жива сила противника постійно проводить штурми. І попри втрати, попри те, що ми все робимо для того, щоб ворог не просунувся і не прорвав лінію оборони нашу. Ворог, його дуже багато, і він все лізе і лізе", – каже військовий.

Разом з тим Коваль вважає "хибною думкою" припущення про те, що українське командування розпочало Курську операцію для того, аби виманити російські резерви з лінії фронту на Донбасі.

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"Не для цього те робилося, я так вважаю. Хай хлопці [в Курській області] роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд, а ми тут [під Покровськом] робимо свою роботу. І ми зараз на Покровському напрямку не перемикаємося на інший напрямок, не думаємо, що там буде в Курській області", – пояснив спікер 14-ї бригади.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, успіхи, про які Україна оголосила у своєму двотижневому вторгненні в Росію, не зупинили постійне просування московських військ на Донбасі, загрожуючи ключовому логістичному центру в місті Покровськ. У понеділок влада міста була змушена закликати мешканців до негайної евакуації.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ досягають поставлених цілей у рамках операції в Курській області Росії. У чому саме полягають ці цілі, він не розкрив, але похвалився черговим поповненням обмінного фонду.

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