Щодня, коли Сили оборони України знищують одну групу окупантів, за нею йде у наступ одразу інша.

Великі втрати російських загарбників ускладнюють їм просуватися на Покровському напрямку. Про це підполковник, пресофіцер бригади "Червона калина" Микола Коваль сказав в ефірі телеканалу "Київ24".

"Першочергово, вони хочуть дійти до дороги. Це може бути не тільки через Покровськ. Може бути і через Мирноград. Ворог намагається йти вперед, але, через великі втрати, він також не може це робити, тому що ми цілодобово і кожного дня дуже максимально намагаємося проводити роботу, щоб ні піхота, ні техніка не змогла пройти", - відзначив Коваль.

Він повідомив, що минулої доби його бригадою було знищено три ворожі групи, які штурмували українські позиції. Ці групи становили близько 40 окупантів.

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"Це кожного дня. Ми бачимо і знаємо заздалегідь, коли вони починають пересуватися. Але, як тільки ми знищуємо одну групу, за нею заходить знову інша група", - відзначив Коваль.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко вважає, що ситуація на Покровському напрямку фронту в Україні погіршується і потребує зміни підходу. Росіяни зосередилися на просуванні в бік траси Костянтинівка - Покровськ. На думку експерта, потрібно стратегічно змінювати всю ситуацію для початку шляхом нанесення російськими військам масового ураження.

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